Tendances Première : Jouissance Club sur Auvio

Les Tribus : Le GBL fait une percée inquiétante.

Habituellement utilisé pour nettoyer des graffitis ou des jantes automobiles, le GBL fait une percée inquiétante dans le monde de la nuit en tant que drogue. Mélangé à des cocktails ou des sodas, il séduit. Levon Kirakosian du magazine Médor a enquêté sur ce phénomène.



Le Dossier : "Jouissance Club" (Ed. Marabout)

Peu ou mal enseignée, sujet tabou par excellence mais qui, pourtant, touche tout un chacun, la sexualité est le sujet dont on ne parle pas ou pas clairement. Partant de ce point de départ, Jüne Pla, instagrameuse, au parler cash, propose un livre ouvert à toutes et tous, quelle que soit l'orientation sexuelle, les questions de genre ou le niveau de connaissance. "Jouissance Club", Ed. Marabout.



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES : Escape Game @Pass : Virus Vs Vaccin !

Un Escape Game consacré aux virus et vaccins, voilà ce que propose le Pass depuis quelques jours. La directrice de cette institution (qui fête ses 20 ans), revient sur ces notions de virus et vaccins très... dans l'air du temps ! Mais cette fois, c'est pour apprendre ... en jouant !

https://pass.be/escapegame/

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première