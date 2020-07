Tendances Première : "La force de la rencontre" (éd. Odile Jacob) sur Auvio

Les Tribus : Génération Covid...

Entre études repensées, défis climatiques et marché du travail en mutation, le confinement aura des impacts durables sur les attentes des nouvelles générations. La "génération du monde d'après covid"... Jean Louis Collinet reviendra sur les attentes et espoirs de cette génération.



Le Dossier : "La force de la rencontre" (éd. Odile Jacob)

Qu'elle soit amicale, artistique ou amoureuse, une rencontre peut bouleverser une vie. Qu'attendre d'une rencontre ; comment s'y préparer, comment s'y "ouvrir". Comment ne pas retomber dans certains pièges ? ... Géraldyne Prévot-Gigant est Psychopraticienne et auteure de "La force de la rencontre" (éd. Odile Jacob). Elle nous offre un livre permettant de créer un état propice à la rencontre.



Nos rendez-vous, nos retrouvailles : Quartier Durable Wiels

Comment une simple citoyenne a-t-elle amené les habitants d'un quartier à s'intéresser à la marche, à la rencontre et la redécouverte de coins ignorés de la commune de Forest ? Comment amener les autorités communales à prendre en considération la "marche" dans les plans d'aménagements urbains ? Nous poserons ces questions à Geneviève Kinet qui, en quelques années, a chamboulé l'esprit d'un quartier bruxellois.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première