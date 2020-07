Tendances Première : Kit pour voyager en écotopie sur Auvio

Les Tribus : Les soldes du mois d'août.

Les soldes cette année se dérouleront au mois d'août pour cause de Coronavirus. Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique, revient sur les aspects pratiques et réglementaires des soldes 2020. Elle nous propose également sa réflexion sur l'avenir de nos habitudes d'achats.



Le Dossier : Kit pour voyager en écotopie

Confrontés à nos schémas destructeurs et aux limites planétaires, nous devons déverrouiller et nourrir notre imaginaire pour créer un futur désirable. C'est le sens d'un voyage en écotopie, proposé par Vincent Dubail, où l'imagination devient action politique. L'écotopie n'est pas une fiction, c'est une idée qui se met en œuvre pour devenir un lieu où foisonnent les solutions écologiques concrètes. L'auteur est notre invité. "kit pour voyager en écotopie" de Vincent Dubail (Ed. Tana).



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES : Une journée au Musée

Pour cette nouvelle séquence de l'été, nous mettrons l'accent sur les musées de la Fédération Wallonie Bruxelles. Des musées qui mettent en avant toute une série d'initiatives pour permettre aux publics de se retrouver. Invitée : Noélie Maquestiau, chargée de communication à l'asbl "Musées et société en Wallonie"

