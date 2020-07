Tendances Première : Quel tourisme cet été en Belgique ? sur Auvio

Les Tribus : Et si on chuchotait à l'oreille des bébés ?

Marcella, sophrologue et écrivaine a écrit des « poèmes d'amour à retenir du bout du cœur, à dire du bout des lèvres et du bout des doigts, à souffler sur la peau ». On les retrouve à destination des parents dans un livre édité par Les Venterniers et illustré par Marie Poirier, « Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés de 9 secondes à 9 mois et au-delà) ». www.sophropower.com



Le Dossier : Quel tourisme cet été en Belgique ?

Selon un tout récent sondage, la Belgique reste un pays attractif et une destination sûre aux yeux de beaucoup de touristes étrangers. Plutôt rassurant alors qu'il y a quelques semaines, le secteur s'inquiétait pour l'été 2020. La crise sanitaire a poussé beaucoup d'entre nous à changer nos projets de vacances. Certains prendront-ils le large à la côté Belge ? Ferons-nous la part belle aux visites culturelles à Bruxelles ? Ou d'autres choisiront-ils les Ardennes ? Comment se préparent les acteurs du tourisme chez nous ? On en parle avec Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels et Pierre Coenegrachts, Directeur Général Adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l'été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager... pas très loin !

La culture au bout du fil !

L'idée de ce projet, né en plein confinement est d'offrir via un simple appel téléphonique, des textes à entendre, des mots à réconforter, des émotions sonores à la personne de votre choix. L'objectif est de rompre l'isolement des personnes fragiles ou isolées tout en permettant aux artistes de renouer avec leur public. Laurent Develay, l'initiateur du projet et Maggy Leoncelli, artiste participante nous expliquent comment cela fonctionne ?

www.lalela.art

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première