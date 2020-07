Tendances Première : Osez manger de Jean-Philippe Zermatti sur Auvio

Les Tribus : Le Robot Mr Beam rend visite aux enfants malades.

Durant la crise sanitaire, les enfants hospitalisés au Service de Pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc n'ont plus eu accès aux différentes animations organisées pour eux par des clowns, musicien-nes et artistes. C'est pourquoi l'UCLouvain a prêté aux Cliniques son robot de téléprésence, Mister Beam pour permettre des interactions à distance. Une « bulle d'air » selon les parents de ces enfants malades. On en parle avec Pascal Vangrunderbeeck, Conseiller pédagogique au numérique à l'UCLouvain.





Le Dossier : Osez manger de Jean-Philippe Zermatti (Editions Odile Jacob)

Et si nous arrêtions un peu de surveiller notre poids. Alimentation émotionnelle, compulsion, hyperphagies : nous devenons malades de manger. Dans son ouvrage, Jean-Philipe Zermatti, médecin nutritionniste, thérapeute comportementaliste, spécialiste des troubles du comportement alimentaire nous propose une nouvelle approche pour réduire nos envies de manger et nous permettre d'atteindre notre poids d'équilibre...



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l'été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager... pas très loin !

Et le vendredi, nous vous proposons de voyager depuis votre salon ou votre jardin avec Les apéros du monde...

Cap sur LA CORSE avec Thibault de Rocca Serra, chef d'un bar à vin et restauration à Ixelles: "L'îlot Corse". Il va nous faire découvrir les différentes traditions "apéritives" de l'île de Beauté suivant les régions. Fête des papilles assurée !

