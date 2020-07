Tendances Première : Les algues. Des pouvoirs insoupçonnés sur Auvio

LES TRIBUS

Et si demain appartenait aux imaginatifs ?

Dans « Zebraska » (Poche), Isabelle Bary aborde le thème des enfants, ados à haut potentiel et, derrière cela, la question de la différence. Un roman, résolument optimiste, qui tend à montrer que chacun peut trouver sa voie.

http://www.isabellebary.be/





LE DOSSIER

Les algues. Des pouvoirs insoupçonnés.

Grandes alliées du développement durable, les algues surprennent par l'étendue de leur potentiel. Aux quatre coins du monde, les chercheurs multiplient les initiatives audacieuses : que ce soit pour améliorer l'élevage du saumon, pour remplacer les produits chimiques ou les médicaments, pour remplacer le pétrole, pour assainir l'air ou même permettre aux malvoyants de recouvrir la vue, le champ d'application de leurs molécules est riche et multiple. Nous en parlons avec Serge Pieters, diététicien, Bart Van de Vijver, du Jardin Botanique de Meise et Anett Sager, directrice adjointe de l'unité connaissance à ARTE G.E.I.E., qui propose le doc « Les algues. Des pouvoirs insoupçonnés », disponible du 03/07/2020 au 02/08/2020 sur ARTE. https://www.arte.tv/fr/videos/086940-000-A/les-algues-des-pouvoirs-insoupconnes/





NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l'été.

Nouvelle séquence de l'été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager... pas très loin !

Aujourd'hui, J'achète Belge. En adoptant une démarche consciente et en choisissant des marques, des créations ou des produits belges, nous aidons les esprits créatifs du pays à développer leur projet, c'est l'occasion pour nous aussi de faire en plus de belles trouvailles en matière de déco, garde-robe, bibliothèque, playlist, cinéma et bien plus encore... On en parle avec Laure Capitani, Coordinatrice, Wallonie-Bruxelles Design Mode.

https://jachetebelge.be/fr

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Tendances Première