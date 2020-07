Tendances Première : Les répercussions psycho-pathologiques de la pandémie COVID-19 sur Auvio

Mercredi 01/07/20 - Présentation : Eric Russon



LES TRIBUS

Marie-Laure Mathot, journaliste au Ligueur a suivi quatre familles pendant tout le confinement. Avec Thierry Dupièreu, Rédacteur en Chef du Ligueur, ils font un bilan de cette période hors normes et en tirent les enseignements.

https://www.laligue.be/leligueur





LE DOSSIER

Une étude mondiale pour mesurer les répercussions psycho-pathologiques de la pandémie COVID-19 sur la population

Se retrouver coincé entre 4 murs, être isolé socialement et vivre dans la peur de la contamination ou de la transmission du virus, a pu entrainer une forme de détresse psychologique chez certains d'entre nous. On peut même parfois parler de stress post-traumatique, avec des symptômes de type : états d'agitation, réminiscences, hostilité, cauchemars... Mais ces troubles sont-ils passagers ou risquent-ils de s'inscrire durablement dans le temps ? Afin de mesurer précisément ces conséquences psychologiques sur la population, une étude a été mise sur pied par plus de 200 scientifiques dans le monde. On en parle avec le Pr Philippe de Timary, chef du Service de psychiatrie adulte aux Cliniques universitaires Saint-Luc qui participe à l'étude.

www.coh-fit.com





NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES, nouvelle séquence de l'été.

Nouvelle séquence de l'été : avec le déconfinement progressif, retrouvons-nous petit à petit, créons des liens et découvrons les trésors près de chez nous : NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES propose des idées de choses à faire, à voir, à déguster, à partager... pas très loin !

Aujourd'hui, Welcome To My Garden. Où camper gratuitement en Belgique ?

Cet été, nous serons nombreux à passer nos vacances en Belgique. Et c'est tant mieux ! Car nous pourrons y camper gratuitement ... cela grâce à trois jeunes Belges qui ont créé une plateforme qui recense tous les spots où planter sa tente chez l'habitant. Une initiative originale, citoyenne et locale qui s'adresse principalement aux voyageurs et voyageuses adeptes du slow travel, qui se déplacent à vélo ou à pied. On en parle avec Manon Brulard, l'une des fondatrices du site.

https://welcometomygarden.org/

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Tendances Première