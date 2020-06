Tendances Première : Savourons le silence sur Auvio

LES TRIBUS

Déborah Danblon nous propose ses suggestions de lecture pour cet été. Aujourd'hui, des héroïnes de grands froids pour se rafraîchir cet été : Un roman, » 8848 mètres » de Silène Edgar aux Editions Casterman et un polar venu du nord, « La fille qui jouait avec le feu » de Sif Sigmarsdóttir, traduit de l'anglais par Corinne Daniellot - aux Editions Casterman.



LE DOSSIER

Savourons le silence (Editions Eyrolles)

Le silence est dans son sens le plus courant aujourd'hui, l'absence de bruit càd de sons indésirables. Et depuis la mi-mars, beaucoup d'entre nous avons apprécié un retour de ce silence, qui semblait avoir disparu, mais en partie retrouvé de par notre confinement forcé !

Emilie Devienne, coach, membre Titulaire de la Société Française de Coaching n'a pas attendu le confinement pour apprécier les bienfaits d'une pause dans « tous les stimuli sonores qui créent une surchauffe de notre cerveau ».



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES

Nouvelle séquence de l'été : Avec le déconfinement progressif, on se retrouve petit à petit et on découvre aussi des trésors près de chez nous. On vous propose donc tout au long de l'été des idées de choses à faire, voir, , déguster, découvrir ...pas très loin !

Aujourd'hui, La Houblonde, une bière belge, brassée avec une eau dynamisée, des céréales bio, un élixir de fleur et un savoir-faire ancestral ! Cette bière vient de recevoir 3 étoiles au Superior Taste Award décerné par 200 chefs étoilés européens.

On en parle avec Christophe Carrette, l'un des fondateurs.

