Tendances Première : Vivre avec la douleur sur Auvio

LES TRIBUS

Nathalie Jacques est professeur de philosophie et citoyenneté. Au tout début du confinement, elle s'est trouvée fort démunie, seule sans ses élèves puisque les écoles étaient fermées. Elle a donc récolté via les réseaux sociaux la parole d'enfants sur cette situation inédite et pas facile à vivre qu'était le confinement... Et, avec la complicité de sa fille musicienne, Lisa Van Hamme, elle en a fait un podcast que l'on peut découvrir sur le site http://parlonsjeunes.be/thematique/confinement/







LE DOSSIER

Vivre avec la douleur

François Colinet, psychologue et enseignant à l' Institut Supérieur de formation sociale et de communication est devenu malgré lui un expert de la douleur, puisqu'il souffre depuis la naissance d'une infirmité motrice cérébrale. Il a dû apprendre à vivre au quotidien avec cette douleur mais aussi à faire le deuil de toute une série de choses... Comment gérer la douleur tous les jours ? que peuvent apporter les médicaments ? Y-a-t-il des alternatives aux médicaments pour aider le patient ? Quelles sont les répercussions psychologiques d'une douleur quotidienne ? On en parle avec François Colinet, mais aussi Olivier Bailly, journaliste à Médor et Agnes Mazic-De Sonis, médecin à la Delta Pain Clinic.





NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES

Melissa Monaco propose depuis peu un podcast Voyage, Mel Loves Travels, le premier épisode est consacré à la ville de Mons.

