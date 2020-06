Tendances Première : Greenlab.brussels et la nouvelle génération d'entrepreneurs sur Auvio

LES TRIBUS

L'épidémie s'est étendue peu à peu dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, ou encore d'Asie. Elle touche ainsi des pays dont les populations sont plus vulnérables. Outre les conséquences sanitaires, ce sont aussi les chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont bouleversées. Fairtrade Belgium en appelle à la solidarité « Plus que jamais, soyons unis et solidaires pour nos #foodheroes partout dans le monde ». On en parle avec Charles Snoeck responsable advocacy pour Fairtrade Belgium.

https://www.fairtradebelgium.be/fr/



DOSSIER

Greenlab.brussels et la nouvelle génération d'entrepreneurs

Manger, isoler les maisons, prendre soin de soi ... Les solutions durables se construisent avec une nouvelle génération d'entrepreneurs. Les candidats entrepreneurs bruxellois de la 9e édition de greenlab.brussels ont montré avec brio que le confinement peut être propice à une nouvelle économie conciliant sens et profit. La résilience s'est invitée. S'ajoutant à la durabilité et à la créativité tant dans l'évolution des projets, que dans le mode de fonctionnement de greenlab.brussels.

Focus sur cette édition particulière avec Virginie Smans coordinatrice de l'accélérateur greenlab.brussels, Camille Mommer, du projet Natura Mater et Bertrand Delubac, du projet Janine. https://hub.brussels/fr/greenlab-accelerateur-start-up-durable-bruxelles/



TENDANCEURS

Le Body Positivity, avec Aurélie Russanowska de BBDO.

