Tendances Première : 5 causes méconnues de la prise de poids sur Auvio

TRIBUS

Avec Bruno Humbeeck psychopédagogue à l'UMons nous revenons sur la difficulté de faire comprendre les gestes barrières aux enfants. Gestes qui devront peut-être perdurer.



DOSSIER

5 causes méconnues de la prise de poids.

Nous sommes nombreux à nous plaindre d'avoir pris du poids pendant le confinement.

Gâteaux cuisinés avec les enfants, petits plats sains et gouteux ou grignotage entre 2 réunions de télétravail interminables, nous avons laissez la balance de côté. Et si cette prise de poids était due à autre chose de plus difficilement détectable et contrôlable ? ... Entre l'alimentation trop sucrée à index glycémique trop élevée, un microbiote appauvri, une thyroïde au ralenti, des carences en micronutriment et une sérotonine en berne, les causes de cette prise de poids peuvent être multiples.

Avec Myriam Kamouh, coach en nutrition certifiée en nutrithérapie, qui propose du coaching nutrition personnalisé mais aussi des workshops thématiques, pour particulier et en entreprise. http://www.greencoachnutrition.com/



TENDANCEURS

Kamal Messaoudi qui anime la chaine youtube Zonegeek, nous propose "une chronique dont vous êtes le héros".

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première