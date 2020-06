Tendances Première : 60 Ficelles anti-stress pour apprendre à lâcher prise ! sur Auvio

LES TRIBUS

Et si les salariés fixaient librement leur salaire ?

Vu pendant la crise : des pilotes qui proposent de baisser leur salaire pour sauver leur entreprise, des patrons d'entreprises ou des ministres qui adaptent leur rémunération...

Et si on nous laissait la liberté de choisir notre salaire ? Certaines entreprises ont déjà choisi, il y a quelques années, de laisser leurs collaborateurs choisir eux-mêmes leur salaire, avec plus ou moins de règles. Un parcours difficile, où la transparence est de mise et la pression parfois grande. Présenté par Jean-Olivier Collinet. http://jobyourself.be/



60 Ficelles anti-stress pour apprendre à lâcher prise ! (Ed. Le Courrier du Livre)

Dans notre société moderne, où les sollicitations sont omniprésentes et l'environnement parfois peu propice à la détente, le verdict tombe comme un couperet : le stress touche au moins 9 personnes sur 10 ! Bonne nouvelle cependant, il existe de nombreux remèdes pour alléger, voire éradiquer, ce « mal du siècle ». Ambre Franrenet Cazaudehore, thérapeute psychocorporel, donne ses tips pour mieux éliminer le stress : superaliments, exercices de respiration, techniques PNL, pensées positives, et bien d'autres encore... A découvrir.



Robert Colard nous propose ses « Gestes pour Maintenant » et nous présente les éco-crèches. https://www.facebook.com/pages/category/Radio-Station/Gestes-pour-Maintenant-531171880701699/

