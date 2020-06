Tendances Première : Changer d'ère avec Imagine demain le monde... sur Auvio

LES TRIBUS

Vous êtes en mode « marre du Coronavirus » ? Ça tombe bien, on parle de la psychorigidité et des idées obsessionnelles avec Jean Van Hemelrijck.



LE DOSSIER

Imagine Demain Le Monde

« Clarifier les faits, libérer les idées et les esprits » c'est la promesse des 114 pages + un cahier spécial Covid-19 de 42 pages, « Changer d'ère » que nous propose le magazine « Imagine demain le monde » pour cet été. Ce numéro spécial et leur nouveau site (slow)web et éco-responsable sont le résultat d'un long processus créatif et participatif (workshops, questionnaire aux lecteurs, ateliers d'intelligence collective...), avec la co-rédaction d'un manifeste et le soutien de notre comité d'accompagnement Les Pisteurs d'Imagine composé d'une quinzaine de personnalités de la société civile. Bienvenue dans notre projet #Imagine2020.

On en parle avec Hugues Dorzée Rédacteur en chef et Esra Tat, directrice adjointe de Zero Waste Europe, entrepreneuse sociale (Ouishare, Enspiral...) et Pisteurs d'Imagine.



LES TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be, on associe BBQ et thés grillés et fumés.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première