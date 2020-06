Tendances Première : Et si l'entreprise était un être vivant, un corps... sur Auvio

LES TRIBUS

Aline Schoentjes est sagefemme chez Amala. Avec elle nous parlerons du Woman-centered Care.



LE DOSSIER

Et si l'entreprise était un être vivant, un corps.

On parle souvent de mal-être chez les employés, assez peu chez les chefs d'entreprises. Or, on estime qu'en moyenne, 1 chef d'entreprise sur 5 est en risque de burn-out. Et quand cela touche une petite entreprise, les conséquences peuvent être très graves. Avec la crise sanitaire que nous traversons, cette situation va encore s'aggraver car les chefs d'entreprises doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garder la tête hors de l'eau. Depuis plusieurs années, BSPK a développé une vision holistique de l'entreprise : « Et si l'entreprise était un être vivant, un corps... et ses collaborateurs, les organes ? » Une métaphore défendue par BSPK qui intègre à sa méthode les bienfaits de l'entreprise libérée, la capacité d'adaptation et de collaboration des ressources humaines.

On en parle avec Henri Prévost est le CEO de BSPK Consulting, un cabinet de conseils aux entreprises qui passe beaucoup de temps à sensibiliser les autres patrons à prendre soin de leur santé.



LES TENDANCEURS

Agriculture urbaine, le futur sera-t-il un peu plus vertical ? On en parle avec Anne Colonval, créatrice d'Urbileaf. www.urbileaf.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première