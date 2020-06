Tendances Première : Effondrement et pandémie, peut-on lier les deux ? sur Auvio

LES TRIBUS

Des plans d'évasion faits maison. Pour sa prochaine édition, Le Ligueur consacre un dossier aux vacances. Comment les parents vont-ils prendre leurs vacances cet été ? On en parle avec Yves-Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes au Ligueur.

LE DOSSIER

Effondrement et pandémie, peut-on lier les deux ?

La collapsologie explore la vulnérabilité de nos sociétés face à divers risques qui la menaceraient d'un effondrement. Longtemps marginaux et moqués, les partisans de la collapsologie voient, avec la pandémie, leur nombre augmenter et les propositions de changement de paradigme augmenter. Avec en plus, l'idée que l'effondrement peut s'envisager comme un avenir fait de résilience et d'autonomie. Alors, peut-on lier effondrement et pandémie ? Si oui, comment et comment envisager l'avenir ?

Avec Gauthier Chapelle ingénieur agronome et docteur en biologie, il a publié « Une autre fin du monde est possible » avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens et il vient de participer à l'écriture de « Retour sur Terre : 35 propositions » (Ed. Puf).



LES TENDANCEURS

Le Théâtre "le Public" a décidé de se lancer dans une toute nouvelle expérience : le théâtre en streaming. Ces mercredi et vendredi soir, Richard Ruben et Marie-Paule Kumps seront les premiers à tenter cette expérience en Belgique et à jouer en direct dans la grande salle du Public face aux caméras. Leur public sera derrière les écrans et pas dans la salle. Peut-être un nouveau public grâce à cette formule ? Focus sur la manière dont ils ont abordé cette nouvelle expérience et comment ils ont construit leur seul en scène. Avec notre artiste instagrammeuse, Ann Vandenplas.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première