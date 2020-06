Tendances Première : Les perspectives de l'immobilier dans l'après corona sur Auvio

TRIBUS

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes, aborde aujourd'hui les articles scientifiques et les revues médicales en lien avec la désormais fameuse étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine.



DOSSIER

Les perspectives de l'immobilier dans l'après corona

Après une année 2019 qualifiée d'extraordinaire en terme de ventes (augmentation de presque 9 % pour l'ensemble du pays) et un début d'année 2020 très prometteur, le secteur immobilier comme d'autres, a dû faire face aux conséquences du confinement et de la pandémie. Que se passera-t-il ensuite ? Quelles seront les conséquences sur l'immobilier ? Va-t-il y avoir des modifications dans le choix des immeubles ? La ville va-t-elle toujours être attractive ? Les acheteurs ne vont-ils pas préférer une maison dans la périphérie avec de l'espace et un jardin ? Et comment les banques vont-elles réagir ?

On essaye d'y voir un peu plus clair avec les notaires Marc Van Beneden et Jérôme Otte.



TENDANCEURS

Quels sont les messages cachés dans les jeux vidéo rétro ? On explore ça avec Kamal Messaoudi, notre spécialiste de la culture Geek et initiateur de la chaine youtube Zone Geek.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première