Tendances Première : Crise sanitaire:Quelles répercussions sur le secteur du Bio ? sur Auvio

LES TRIBUS

La reconnaissance au travail, la clé du plaisir professionnel.

Applaudissements aux fenêtres à 20h, témoignages de gratitude en chanson, en vidéo... Jamais notre reconnaissance envers certaines professions essentielles n'aura été aussi visible que pendant la crise sanitaire. À l'inverse, le recours massif au télétravail, a soudainement rendu moins visible les efforts déployés par les travailleurs, créant parfois la sensation d'un manque de valorisation du travail effectué. La reconnaissance au travail serait la clé de notre épanouissement professionnel d'une part, et de notre engagement dans l'entreprise d'autre part ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

L'impact de la COVID-19 sur le SECTEUR BIO

Depuis le 13 mars dernier, les modes de vie, intégrant les modes de consommation ont été bouleversés. Quels impacts ont eu les mesures sanitaires sur le secteur bio ? Une étude inédite a été réalisée par l 'asbl Biowallonie auprès de l'ensemble du secteur bio. Au total, 115 personnes ont répondu à l'enquête et 53 acteurs ont été interviewés pour un témoignage par téléphone. À travers de nombreux témoignages, l'étude présente les impacts économiques sur les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation. Elle relate les grandes tendances dans les comportements d'achats, les produits en pénurie, les types de consommateurs et se conclut par un point économique par secteur.

Si certains parlent de hausses de leurs ventes, il faut aussi relativiser sans bouder son plaisir.

John Blanckaert, Chargé de Communication et Ariane Beaudelot, Chargée de mission en développement de filière chez Biowallonie.



LES TENDANCEURS

Vous êtes nombreux à vous être mis au jogging pendant le confinement. Avec François Vandervelde, de Men In Blog, on va travailler son endurance à la course à pied.

