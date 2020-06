Tendances Première : Promenons-nous dans le bois sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Salma Haouach et son « Lab de Salma », on parle de la valeur des choses.

https://lelabmagazine.be



DOSSIER

Promenons-nous dans le bois.

Dans le contexte d'un projet plus large sur les forêts urbaines et les espaces verts coordonné par l'Institut Européen de la Forêt, des chercheurs de la VUB veulent cartographier les attitudes et le comportement des citoyens pendant la quarantaine sur base d'enquête à grande échelle en Europe et en Chine. La pandémie a mis en lumière la relation entre l'homme et la nature sous un angle différent. Tout en limitant la circulation des personnes, la quarantaine a souligné le rôle des espaces verts et des forêts urbaines comme soutien au bien-être mental et physique des personnes. Quel est le rôle des espaces verts pour faire face à ces temps difficiles ? Quelles différences existent-elles au niveau du comportement des citoyens et de leurs réelles possibilités de choix ? Quelles nouvelles attitudes ont émergé pendant la crise ? On en parle avec Fabien GENART - Géographe Bruxelles Environnement et Nicola da Schio, chercheur en développement urbain à la VUB.

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5bSsVfI1g1VgI7j



TENDANCEURS

Avec notre sommelière du Thé, nous profiterons de la fête des pères qui approchent pour parler des thés les plus « couillus ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première