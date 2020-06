Tendances Première : Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan sur Auvio

LES TRIBUS

Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité pour répondre aux défis de la crise que nous traversons. Les mesures sanitaires et la récession économique affectent particulièrement certaines populations et augmentent la précarité. Chacun peut agir à son échelle et dans sa communauté. Intégrer des réflexes d'entre-aide dans son quotidien pour définir la société de demain, c'est ce que propose Ré_action, le programme d'accompagnement à l'action de makesense. Avec Aline Buysschaert Coordinatrice Ré_action Belgium.

https://makesense.org/re-action-belgique/





DOSSIER

Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan

Convertie au véganisme sur le tard et fervente défenseuse d'une version mesurée, Laurence Pieau, journaliste et fondatrice d'Alternatives vegan, est aujourd'hui attachée à faire connaître les principes du véganisme. Dans «Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan » (Ed. Harper Collins), elle mêle le récit de sa propre transition à un manuel complet, émaillé d'interviews de médecins, de chercheurs et de diététiciens, elle livre un texte aussi sérieux que drôle, loin des discours moralisateurs. Envie de franchir le pas ? Laurence Pieau est l'invitée - en direct - de Véronique Thyberghien.





TENDANCEURS

Avec Aline Gérard notre créatrice culinaire de www.latabledaline.be

