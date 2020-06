Tendances Première : « Pas envie ce soir. Le consentement dans le couple » sur Auvio

LES TRIBUS

Aujourd'hui, alors que l'on parle beaucoup du retour des enfants à l'école, de nombreux parents d'enfants malades ou en situation de handicap sont sans nouvelle de l'internat ou restent sans solution de retour à l'école, les mesures d'hygiène ou de distanciation sociale ne pouvant être comprises et appliquées par leurs enfants. Ils n'ont d'autre perspective que de vivre sur les maigres réserves d'énergie qu'il leur reste pour continuer à avancer jour après jour, sans voir le bout du tunnel. On en parle avec Anne-catherine Dubois, de plateforme « RépitSolidaire »



Pas envie ce soir. Le consentement dans le couple (Ed. Les liens qui libèrent)

Qu'en est-il aujourd'hui du consentement dans le couple ? La question posée ici - en notre époque #Metoo - reste largement taboue. Que se passe-t-il quand l'un a envie et l'autre pas ? Peut-on dire non et comment le dire ? Peut-on aimer son conjoint et ne pas avoir envie de faire l'amour ? Ne risque-t-on pas de tuer le couple en se refusant ?

Pour la première fois, un sociologue a mené l'enquête. En recueillant de très nombreux témoignages, il montre combien les malentendus, les angoisses, les chagrins, et parfois même le drame, règnent là où ne devrait être que le plaisir partagé.

On en parle avec Jean-Claude Kaufmann, auteur du livre et Carole Martinez, sexologue www.sxemoi.be



"Comment j'ai changé de métier et les conseils que j'en retire" avec Chrystelle Charlier fondatrice de www.imparfaites.be .

