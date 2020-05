Tendances Première : « Journal de bord d'un transclasse » ou Comment déjouer son destin social ? sur Auvio

LES TRIBUS

Renouveler l'école : n'est-ce pas le bon moment ?" Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons.



LE DOSSIER « Journal de bord d'un translcasse » (Editions La Boîte à Pandore)

Bernard Fusulier est directeur de recherches au Fonds National de la Recherche Scientifique et professeur de sociologie à l'Université de Louvain (Belgique). Il vient de publier « Journal de bord d'un transclasse » (Ed. La Boîte à Pandore). Largement inspiré de la vie de l'auteur, il s'agit du récit d'une improbable traversée des classes sociales. L'auteur nous conduit à réfléchir aux conditionnements sociaux et aux ressorts sociologiques des « tranclasses », ceux dont le parcours dans la société est inattendu. Parvient-on à déjouer son destin social ?



LES TENDANCEURS

Avec Aurélie Russanowska, de l'agence BBDO, on revient sur l'urgence de la créativité.

