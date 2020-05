Tendances Première : « Cueillette buissonnière : Se réapproprier l'usage des plantes de chez nous ! » sur Auvio

LES TRIBUS

Le télétravail va t'il enterrer l'Open Space ?

Post-confinement, l'heure est au bilan et les entreprises commencent à réfléchir à l'organisation du monde d'après. Le Covid-19 et son fort taux de contamination posent plus largement la question de l'abandon à court ou moyen terme de l'Open Space, espace de bureau ouvert où les salariés travaillent les uns à côté des autres et où le virus peut se propager facilement. La question est donc au coeur du débat : le télétravail va-t-il enterrer l'Open Space ? Avec Jean Olivier Collinet, de JobYourself.



LE DOSSIER

Cueillette buissonnière - L'usages des plantes sauvages

Issue de nombreuses enquêtes menées auprès des anciens, « Cueillette buissonnière dans le bocage » s'attache à la transmission des savoirs et des usages des plantes de chez nous et permet à tout un chacun de se les réapproprier, de redécouvrir la richesse de notre flore locale (plantes comestibles, médicinales, utilitaires, ...) En cette période de remise en question et de réflexion sur nos modes de vie, redévelopper de l'autonomie, se réapproprier des savoirs devient indispensable. On en parle avec Emilie Hennot, co-coordinatrice du Centre Ethnobotanique de l'Etang de Virelles, animatrice-nature et co-auteure de l'ouvrage sur la Cueillette paru aux Editions Aquascope.





LES TENDANCEURS

Serait-ce le moment de faire appel à un coach écolo ? Avec Robert Colard et ses Gestes pour Maintenant et Justine Plasman, responsable communication de Tapar (Transition Action Participations Alternatives Résilience).

