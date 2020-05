Tendances Première : Infodémie et fake news sur Auvio

« Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons aussi une infodémie »



LES TRIBUS

« Rien, c'est déjà beaucoup », c'est ce que nous découvrirons dans le Lab de Salma, avec Salma Haouach.



DOSSIER

Infodémie et fake news Enquête UCL

Selon l'OMS, l'épidémie de Covid-19 est accompagnée d'une "infodémie" : un flux d'informations (vraies et fausses) énorme et incessant, difficile à gérer pour les individus. Cette "infodémie" pose problème car elle peut générer une incompréhension du virus ainsi que de l'anxiété et empêcher l'adoption de pratiques efficaces de lutte contre la pandémie, voire des comportements à risques. Des scientifiques de l'UCLouvain étudient l'évolution de ce flux massif d'informations, ainsi que son impact sur les comportements et le niveau d'anxiété. On analyse leurs premiers résultats avec Grégoire Lits, professeur à l'Institut langage et communication de l'UCLouvain et Alexandre Heeren, professeur à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain.

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/miil/enquete.html



TENDANCEURS

La chaleur est de retour ? Ça tombe bien ! On parle Thés Glacés avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première