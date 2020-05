Tendances Première : « Après la crise, la pub doit-elle se réinventer ? » sur Auvio

LES TRIBUS

Des chercheuses de l'Université de Mons (UMONS) mettent en commun leur expertise pour créer un site web dédié à la détection et à la compréhension de l'anxiété chez les plus jeunes d'entre nous (de 3 à 25 ans). On en parle avec Laurence Ris, Professeure de Neurophysiologie, cheffe du service de Neurosciences de l'UMons.

https://www.home-stress-home.com



LE DOSSIER

La PUB doit se réinventer

Un autre secteur fortement impacté par la crise : celui de la publicité. Pas évident pour les marques de communiquer par les temps qui courent. 90 % des projets ont été gelés ou reportés. Le monde de la pub doit apprendre à se réinventer. Quel sera l'«Après Covid » du côté du message publicitaire ? Avec Bérangère Lurquin, Producer freelance et Arnaud Pitz, Directeur Créatif chez BBDO.



LES TENDANCEURS

Avec Kamal Messaoudi de Zone Geek, nous explorerons « Ce que la saga Alien raconte de notre époque ! »

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première