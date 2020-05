Tendances Première : Télé-réadaptation pour les patients après l'hôpital sur Auvio

Familles monoparentales : Il y a un réel besoin de visibiliser tous ces parents solos qui se sentent invisibles et peu voire pas pris en compte. Avec Yves-Marie Vilain, journaliste du Ligueur.



DOSSIER

Télé-réadaptation pour les patients après l'hôpital

À leur sortie de l'hôpital, de nombreux patients atteints de covid-19 se retrouvent dans un état de déconditionnement physique et pulmonaire considérable. Ils nécessiteraient des séances de réadaptation pulmonaire adaptées, pas forcément possibles à mettre en place en cette période. Depuis quelques semaines, les Cliniques universitaires Saint-Luc proposent des séances de télé-réadaptation pour ces patients de manière à influer positivement sur leur récupération. Une récupération, qui dans tous les cas, peut être longue. Explication de ce phénomène avec Inès Martin, kiné spécialisée dans la rééducation des personnes covid-19 et Grégory Reychler, kiné spécialisé dans la réadaptation pulmonaire.



TENDANCEURS

Les (re)trouvailes d'une confinée avec Ann Vandenplas, artiste et instagrammeuse.

J'ai retrouvé mes vieux posters des tops modèles Cindy Crawford et Claudia Shiffer, des femmes aux formes plantureuses et healthy. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, les mannequins sur les webshops des grandes enseignes ont entre 16 et 20 ans, font du 34 et sont perdues dans leurs vêtements. Alors que nous sommes dans une époque où il s'agit plus que jamais de respecter les femmes et de ne plus leurs imposer constamment des diktats, pourquoi la mode continue-t-elle à offrir des modèles totalement éloignés de la réalité à nos filles, nos soeurs, nos amies? Coup de projecteur sur cet étrange milieu et son histoire...



Présentation : Véronique THYBERGHIEN

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première