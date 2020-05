Tendances Première : « Commerce local : Passer à la digitalisation ... » sur Auvio

LES TRIBUS

Des questions sur les mesures de confinement comme le droit de retrait au travail ou des questionnements sur la rentrée de nos enfants à l'école ? On y répond avec Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.



LE DOSSIER

Commerce local et digitalisation.

Avec l'arrêt ou la diminution des activités des magasins physiques, les gens se sont tournés vers le numérique pour leurs besoins sociaux, de bien-être, d'information mais aussi d'achat. L'index trimestriel de Salesforce concernant les achats (Q1 Shopping Index), qui analyse les données d'activité de plus d'un milliard de consommateurs dans le monde, montre un transfert radical des achats physiques vers le numérique.

La crise de la Covid-19 a donc rappelé de manière brutale l'importance du numérique pour les commerces locaux. Dans le cadre du projet Digital Wallonia 4 Good, la Wallonie a relancé l'offre de formation à distance du programme Digital Commerce pour permettre aux commerçants de développer leur présence en ligne.

On en parle avec Christophe Wambersie, Secrétaire Général Wallonie - Bruxelles pour le SNI (Syndicat neutre pour indépendants), Hélène Raimond, Expert Agence du Numérique (www.digitalwallonia.be/fr) et Charlotte Miotto gérante du magasin de chaussures pour enfants Ménino (https://meninokids.com/)



LES TENDANCEURS

Avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be, on parle d'un court-métrage sur le danger des influenceuses

