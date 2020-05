Tendances Première : Les recettes #zerogaspi sur Auvio

LES TRIBUS

Le dimanche de la Fête des Mères a été lancé "Mères au Front - Moeders in de Weer" pour gonfler encore la masse des citoyen.nes qui exigent des alternatives au système actuel et expriment leurs rêves d'un autre monde, porté.e.s par l'amour pour les générations futures.

Mères au Fronts - Moeders in de Weer est un mouvement citoyen volontaire inclusif qui inclut tous ceux et celles qui se sentent habités par cet élan maternel désireux de protéger ceux et celles qu'on a mis au monde. Il a été initié par des mères, de leur plein gré mais est ouvert à toutes et tous.

On en parle avec Caroline Lesire, coordinatrice d'Emergences

Site web : www.meresaufront.be

Page Facebook : https://www.facebook.com/meresaufrontmoedersindeweer/

Instagram : @MeresaufrontBelgique



Just Keep It - Les recettes #zerogaspi

Si le confinement nous a souvent ramenés en cuisine, il a aussi été l'occasion de nous rendre compte que nous gaspillons souvent trop de nourriture et surtout qu'il était possible d'y remédier. Une tendance qui devrait s'accentuer pour faire face à la précarité alimentaire.

Le best-seller "Zéro gaspi!" (Ed. Larousse) a contribué à amener dans le débat public l'enjeu du gaspillage alimentaire. Et grâce à la campagne de sensibilisation "JUST KEEP IT - 21 jours sans gaspillage alimentaire", ce sont 2.500 citoyens qui se sont retroussés les manches en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, Yoneko NURTANTIO, revient avec un livre de 200 recettes, 200 astuces et 300 variantes pour cuisiner tous les jours sain, rapide, bon marché, savoureux et surtout zéro gaspi.

http://www.justkeepit.be/



Avec François Vandervelde qui anime Men In Blog (https://men-in-blog.com)

