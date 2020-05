Tendances Première : « La vraie vie est ici - voyager, encore ? (Ed. Ecosociété) » sur Auvio

LES TRIBUS

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) a lancé un appel aux dons de sous-vêtements pour les femmes qui ont dû fuir la violence de leur conjoint et sont actuellement hébergées dans des refuges. On en parle avec Sylvie Lausberg, présidente du CFFB

https://www.cffb.be/appel-aux-dons-merci-a-toutes-on-continue-la-collecte-pour-la-wallonie/



LE DOSSIER

La vraie vie est ici - voyager, encore ? (Ed. Ecosociété)

Alors que l'industrie touristique recouvre aujourd'hui la planète et s'étend du domicile à la destination, il est permis de se demander si le voyage peut encore dépasser le tourisme. Dans son livre, Rodolphe Christin, sociologue, tente de montrer que « le voyage est par-dessus tout un acte de l'esprit, une expérience particulière de la pensée et du corps. Autrement dit, une certaine expérience du monde que les infrastructures touristiques mettent à mal et qu'il conviendrait cependant de sauver ». Et en cette période très incertaine pour le secteur, il est peut-être bon de se poser la question de ce que sera le voyage demain.



LES TENDANCEURS

Et si les marques nous redonnaient envie ? On en parle avec Aurélie Russanowska de l'agence BBDO.

