Tendances Première : « Crise sanitaire : les pays du sud durement touchés. » sur Auvio

LES TRIBUS

Désamorcer des conflits en télétravail (et au travail) : mode d'emploi !

La crise du coronavirus bouscule notre manière de travailler. Cette nouvelle organisation improvisée est également un terreau fertile pour les tensions au sein des équipes. Pour vous aider à traverser cette période particulière et désamorcer les conflits, voici quelques conseils et astuces par Jean-Olivier Collinet, de Jobyourself.

www.jobyourself.be



LE DOSSIER

Crise sanitaire : graves conséquences pour les pays du Sud

Pour les communautés de producteurs et de travailleurs des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, l'inquiétude est grandissante : elles subissent de plein fouet, les effets d'une crise économique majeure, tout en étant exposées à un haut risque de contamination et de mortalité. Et les conséquences se font et se feront aussi sentir chez nous. Sous quelles formes ? Comment limiter les choses ?

On en parle avec Arnaud Zacharie du CNCD, Carole Crabbé de Achact et Nicolas Lambert de Fairtrade.



LES TENDANCEURS

Robert Colard, créateur de Gestes pour Maintenant, nous propose un tour d'horizons des films écologiques.

https://www.facebook.com/pages/category/Radio-Station/Gestes-pour-Maintenant-531171880701699/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première