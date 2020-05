Tendances Première : "Le Tracing, comment ça marche ?" sur Auvio

LES TRIBUS

Le plaidoyer d'une touche à tout, ce sera avec Salma Haouach, et son « Lab de Salma ».

https://lelabmagazine.be/



DOSSIER

Le Tracing, c'est quoi ?

Décrit comme un élément essentiel d'un déconfinement réussi et d'une gestion efficace de la pandémie, le « tracing » est en passe d'entrer dans nos mœurs. Et même si l'idée d'un tracing par application a pour le moment été remise, le tracing par enquête est déjà en cours. Mais dans les 2 cas, de quoi parle-t-on exactement ? comment cela fonctionne-t-il ? quelles sont les garanties de respect de la vie privée pour les personnes ? quelle efficacité ? qu'est-ce qui se fait déjà ? Et à l'étranger ?

Avec Isle Haesaert, expert Télécom chez Agoria et Alain Strowel, professeur à la Faculté de droit de l'UcLouvain.



TENDANCEURS

A l'heure où Cannes devrait dérouler le tapis rouge, Nathalie Masset notre sommelière du thé (www.teaside.be) nous invite à retrouver une star du confinement : le thé. Qui en boit ? Dans quel film ? A quelle température ? Attention, cha* sur un toit brûlant.

*cha veut dire thé en chinois.

