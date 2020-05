Tendances Première : « Confinement : sommes-nous tous devenus alcooliques ? » sur Auvio

LES TRIBUS

Ilios Kotsou, psychologue spécialisé dans l'intelligence émotionnelle et la pleine conscience, cofondateur de l'association Emergences, propose, chaque soir, sur le coup de 18h30, des plages de méditation et de partage sur la page FacebookPrezens.

https://www.facebook.com/presencesolidaire/ Il décrypte pour nous l'importance de l'imagination et le risque de la pensée binaire dans ce monde incertain et le sentiment d'interdépendance positive (concilier autonomie et liens).





LE DOSSIER

En avril dernier, L'UCL, profitant du confinement, lançait une grande enquête intitulée « #coronavirus. Allons-nous tous devenir alcooliques ? » Quelque 10.000 répondants (dont 6500 exploitables) plus tard, les premiers résultats sont plutôt encourageants : les Belges francophones de plus de 18 ans n'ont généralement pas augmenté leur consommation d'alcool malgré quelques participations à des apéros en ligne ! Mais, les conséquences psychologiques négatives de l'absence de contacts sociaux apparaissent aussi dans cette enquête. Décryptage avec Pierre Maurage, professeur à l'Institut de recherches en sciences psychologiques de l'UCLouvain et Martin de Duve, directeur de l'asbl Univers Santé.



LES TENDANCEURS

Kamal Messaoudi, notre geek favori sera des nôtres avec le TOP des objets technologiques oubliés : laser disc, cassettes DCC, HD DVD, Google Glass et autres objets étranges en tout genre !

www.Zonegeek.be

