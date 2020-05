Tendances Première : Petit traité du jardin punk. Apprendre à désapprendr sur Auvio

LES TRIBUS

Dès lundi prochain, les librairies indépendantes seront à nouveau ouvertes. L'occasion de refaire le point sur ces adresses oh combien précieuses avec Catherine Manger, la vice-présidente du syndicat des libraires indépendants.



DOSSIER

Et si l'on laissait tomber nos tondeuses, si l'on s'ouvrait à un jardin moins organisé, plus diversifié ? Et si on tentait le jardin "punk"? Eric Lenoir, auteur du livre « Petit traité du jardin punk. Apprendre à désapprendre » (Ed. Terre Vivante) sera avec nous pour évoquer son concept.

https://www.facebook.com/ericlenoir.paysagiste.7



TENDANCEURS

Elle est rouge, goûtue et de saison... la fraise sera déclinée de plein de manières avec Aline Gérard, du blog "la table d'Aline" https://latabledaline.be/

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première