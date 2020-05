Tendances Première : « Frères et sœurs confinés : comment gérer la fratrie ? » sur Auvio

LES TRIBUS

"Parents confinés: l'occasion de rééquilibrer le couple" : avec Alix Dehin et Marie-Laure Mathot, journalistes au Ligueur des parents.



LE DOSSIER

Comment gérer les questions de fratrie en période de confinement ? Certains ont réussi à profiter de cette période pour tester de nouvelles formules de vie en famille, d'autres par contre se sont rapidement sentis dépassés. Aujourd'hui, après 7 semaines, qu'en est-il ? Comment ces questions ont-elles évolué ? Quels sont les appels aux services d'aide et pourquoi ce besoin d'appeler au secours ? Cette période est-elle propice aux retrouvailles au sein de fratries en dispute ? Nous évoquerons ces questions et bien d'autres, avec Elsa Guillier, psychologue, spécialisée dans l'accompagnement parental et Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, spécialisée dans les questions d'enfance et de la famille.



LES TENDANCEURS

Robert Colard, journaliste et citoyen en transition, nous donne quelques astuces pour limiter son impact sur l'environnement mais aussi sur le portefeuille ! Aujourd'hui, les jardins et potagers d'appartement.

https://www.facebook.com/Gestes-pour-Maintenant-531171880701699/

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première