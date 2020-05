Tendances Première : Crise sanitaire : quelles répercussions sur le « panier des ménages » ? sur Auvio

LES TRIBUS

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette période de crise aura amené pas mal de changements et de nouvelles mesures pour les travailleurs. Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique reviendra sur les toutes dernières nouveautés consacrées aux parents en confinement, comme le nouveau congé parental par exemple.



LE DOSSIER

Après plus d'un mois et demi de confinement, qu'en est-il des répercussions de cette crise sur "le panier des ménages". Les habitudes de consommation ont-elles changé, nos fournisseurs aussi? Quelles sont les répercussions sur les prix, les commerces? L'industrie alimentaire a-t-elle fait évoluer sa manière de répondre aux nouvelles demandes et les petits maraîchers s'en sortent-ils mieux ou moins bien qu'avant le confinement. Nous en parlerons avec Julie Frère de Test Achats, Anne Reul, représentante de la Fevia et Gwenaël Du Bus, maraichère bio.



LES TENDANCEURS

Magali Mertens anime l'asbl Vie et Cancer. Régulièrement, elle revient avec nous sur un aspect qui l'a marqué dans la société d'aujourd'hui.

En se basant sur sa propre expérience "d'après cancer" et sur les conseils de coaching qu'elle propose aux anciens malades, Magali Mertens envisage pour nous "l'après confinement". Comment vivre le "ce ne sera plus comme avant" dans les meilleures conditions ?

www.vieetcancer.be

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première