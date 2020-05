Tendances Première : "L'inhibition créatrice", à la rescousse de la vie en société... sur Auvio

LES TRIBUS

Dans cette période si particulière que nous traversons, Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont-Godinne et professeur à l'UCLouvain, revient sur la notion de communication en temps de crise. Trop de com tue la com? Comment faire flipper les gens et comment renverser cette tendance? Réponses dans notre séquence Tribus.



DOSSIER

"L'inhibition créatrice", c'est le titre d'un ouvrage du Professeur Alain Berthoz, neurophysiologiste. Pour lui, cette notion floue et pourtant si importante, permet aussi bien de survivre que de penser et de vivre en société, d'être empathique, de rire, d'être tolérant, créatif... Pour l'auteur, elle assure également la paix sociale et la liberté. Pourtant, nos pratiques semblent avoir perverti cette ressource. Mensonge, déni, culture de la haine, ... sont aujourd'hui des maux de notre société. Pourquoi cette perversion. Pourquoi l'homme et son cerveau ont-ils développé ces formes de pensée ? L'auteur sera notre invité. "L'inhibition créatrice", Par le Professeur Alain Berthoz. Editions Odile Jacob.



TENDANCEURS

Depuis le début du confinement, Ann Vandenplas fouille ses tiroirs à la recherche de souvenirs enfouis. Que disent ses souvenirs d'une époque passée, comment les confronter à nos modes de vie actuels ? Aujourd'hui, seconde partie de la télé des années 90 : en Belgique cette fois ! (Têtes d'affiche, Pour la gloire,..)

