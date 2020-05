Tendances Première : « Epidémie de coronavirus, mais aussi de fausses informations... » sur Auvio

LES TRIBUS

« Chers parents...Ne stressez pas vos enfants à propos des devoirs à la maison », c'est ainsi que commence la lettre de Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons, adressée aux parents sur les réseaux sociaux. Une lettre qui a reçu de nombreuses réactions. On en parle avec lui.



Les Éditions Averbode Érasme font appel à des psychologues et coachs pour soutenir les élèves, les enseignants et les parents face aux conditions spécifiques liées à l'enseignement à distance. Avec un mot d'ordre : remettre l'humain au centre.

Depuis mardi dernier, ils ont donc ouvert une ligne d'assistance téléphonique. Les enseignants et les parents sont invités à appeler pour poser des questions sur la meilleure façon de gérer l'enseignement à distance. Stéphanie Péters, Docteur en Psychologie et Sciences de l'Education et coach scolaire répond personnellement aux questions pédagogiques.

Pour les enseignants et les parents, les Éditions Averbode|Érasme ont développé un site web

(https://communication.editionserasme.be/apprentissage-a-distance)



Parallèlement à l'épidémie de Covid 19, une épidémie de fausses informations s'est répandue partout dans le monde. Il faut dire qu'en ce moment, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la prolifération de théorie complotiste, de la plus farfelue, à la plus troublante. Et tout le monde en prend pour son grade : chercheurs, institutions, gouvernement, médias...

Entre le crédule béat et le méfiant pathologique, la majorité choisit le raisonnable. Mais ce n'est pas gagné...

On en parle avec Yves Collard, Expert et Formateur en éducation aux médias à Média Animation.

https://faky.be/fr



Aurélie Russanowska de l'agence BBDO, nous parle de la nouvelle normalité.

