Tendances Première : « Confinement : le consommateur change ses habitudes ! » sur Auvio

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la Forêt de Soignes. Comment vivre selon le principe d'incertitude ?



Une plateforme d'accompagnement psychologique pour les personnes endeuillées et une ligne d'écoute pour les proches des personnes malades créées à Bruxelles par le Centre de Prévention du Suicide.

Le consommateur belge à l'heure du Covid-19: Comportements et perspectives.

Si 46 % des Belges estiment qu'au sortir de la crise « tout recommencera comme avant » sur le plan économique, ils sont quand même 76 % à vouloir acheter plus de produits locaux pour soutenir la production nationale et 58 % à vouloir privilégier les commerces de proximité. C'est ce qui ressort d'une étude récente sur les comportements de conso des Belges. Le confinement pourrait même être un catalyseur à une consommation plus réfléchie et modérée. Mais comment traduire cela sur un plus long terme ?

On en parle avec Didier Aerlebout, Strategic & Creative Director chez Mission Systole qui a mené l'étude avec AQRate, Alexandra Balikdjian, Docteur en psychologie de la consommation et Emeline De Bouver Doctorante à l'UCL, engagée dans la simplicité volontaire et auteure de "Moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire un nouvel engagement social", éd. Couleur Livres.



La résilience alimentaire des villes, avec Anne Colonval, fondatrice de www.urbileaf.be

