Tendances Première : Crise sanitaire : la précarité augmente sur Auvio

LES TRIBUS

Le recrutement en mode confinement.

Malgré le ralentissement économique, la crise du coronavirus a un effet contrasté sur la recherche d'emploi. Selon une étude, un salarié sur deux en recherche d'opportunité professionnelle aurait répondu au moins à une offre depuis le confinement. Comment optimiser sa recherche d'emploi en cette période ? Quels sont les secteurs qui recrutent ? Comment réussir son premier entretien via sa webcam ou son Gsm? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

www.jobyourself.be



TRIBUS vs COVID19

L'application mobile de l'ASBL Lowco est une boussole citoyenne pour consommer local et durable en toute simplicité. Et cette période nous a rappelé à quel point la consommation locale était indispensable pour un grand nombre de personnes.

On en parle avec Kristoffer Berger, l'un des fondateurs de l'ASBL



DOSSIER

Précarité à la suite de la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux travailleurs, employés, indépendants doivent faire face à des baisses, voire des pertes de revenus. Avec un réel risque de paupérisation pour beaucoup d'entre eux ! Et l'impact sur les publics déjà précarisés risque d'être très grave. Pour venir en aide à tous ces citoyens en difficulté financière, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et le Service de Lutte contre la pauvreté apportent une information sur les différentes mesures gouvernementales de soutien financier et une aide aux personnes les plus vulnérables. On en parle avec Eléonore Deyghere, juriste et chargée de recherche à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et avec Thibault Morel, chargé de recherche au Service de Lutte contre la pauvreté.



TENDANCEURS

Eric Mazuy, de www.askmewine.be, nous explique les répercussions du covid19 sur les vignerons.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première