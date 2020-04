Tendances Première : Comment la cuisine nous a civilisés ? sur Auvio

LES TRIBUS

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute, nous parle de la notion du bouc émissaire dans le contexte actuel.



TRIBUS vs COVID19

Des chercheuses UCLouvain lancent, bénévolement, une plateforme « répit solidaire », pour venir en aide aux familles d'enfants malades et/ou porteurs d'un handicap. L'objectif de cette plateforme ? Créer du lien et mettre à disposition des informations pratico-pratiques, pour permettre aux parents de souffler ou de s'exprimer. On en parle avec Maëlle Boland, psychologue et chercheuse à l'UCLouvain.

DOSSIER

Le Singe cuisinier - Comment la cuisine nous a civilisés (Ed. Odile Jacob)

La cuisine n'est pas seulement l'une des pratiques qui nous distingue de l'animal, elle est sans doute à l'origine de ce qui fait notre spécificité d'êtres humains.

Depuis plus de 2 millions d'années, notre façon de choisir et de préparer nos aliments nous a façonnés durablement, aussi bien sur le plan physiologique que culturel.

Pourtant jusqu'à la mise en confinement, nous assistions à la désinvention des pratiques culinaires patiemment accumulées depuis des millénaires. Dans ce contexte, que nous apprend le passé ? Et que nous apprend les pratiques retrouvées depuis peu ?

À travers le panorama de l'évolution de la cuisine - depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'industrialisation de l'alimentation -, l'auteur, Alexandre Stern, entrepreneur, consultant et écrivain, met en perspective l'origine de nos comportements alimentaires et nous permet de nous interroger sur ce que désormais nous voulons manger.



TENDANCEURS

Kamal Messaoudi, animateur de la chaine YouTube Zone Geek, nous propose son top 6 des super héros dont nous aurons besoin après ce confinement !

