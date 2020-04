Tendances Première : Choisir ses études sur Auvio

LES TRIBUS

Avec carole Martinez, notre sexologue, on parlera de vaginisme et de Dyspareunie.

Ilios Kotsou, psychologue spécialisé dans l'intelligence émotionnelle et la pleine conscience, cofondateur de l'association Emergences, propose, chaque soir, sur le coup de 18h30, des plages de méditations et de partages sur la page FacebookPrezens.

En dépit de tout ce qui se passe aujourd'hui, certains jeunes n'échappent pas à la nécessité de choisir une filière d'études pour l'année prochaine. En temps normal, c'est le moment de visiter des salons, de rencontrer des conseillers d'orientation, de participer à des journées portes-ouvertes... Mais comment faire le meilleur choix d'étude depuis son salon ? Comment obtenir des réponses à ses questions, ses incertitudes ? Comment les parents peuvent-ils accompagner les jeunes dans leur orientation ?

Le secteur s'est adapté. On en parle avec Bertrand Willocq, conseiller d'orientation à l'UNamur et Olivier Marchal, directeur de la Cité des métiers de Charleroi.

Aline Gérard, notre créatrice culinaire, nous parle des asperges.

