Tendances Première : « Ce que votre corps révèle vraiment de vous. (Odile Jacob) » sur Auvio

LES TRIBUS

Coronavirus : Rassurer les mamans sur ce qu'on sait à ce stade. Comment trouver des ressources intérieures encore plus en ce moment ? Quelles ressources extérieures sont disponibles avant et après la naissance ? Avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala.

https://www.naissance-amala.be/



TRIBUS vs COVID19

La crise Covid-19 provoque l'annulation de tous les événements sous quelques formes que ce soient, et à ce jour, les autorités ne savent et ne peuvent donner une date de reprise des activités culturelles. En attendant, des artistes sont en grandes difficultés.

À la suite de la rencontre entre des musiciens et Damien Demunter, CEO de la Brasserie BELGO SAPIENS, la bière « solidaire pour les artistes » est devenue réalité.

On en parle avec Pascal Noël

https://solidus-unit.com/SOLIDART-PUBLIC/



DOSSIER

Ce que votre corps révèle vraiment de vous. (Odile Jacob)

Claudine Biland est chercheuse en psychologie sociale. Spécialisée dans l'étude des comportements non verbaux, elle travaille au laboratoire «Cognition, langues, langage, ergonomie» (CNRS/Université Toulouse Jean Jaurès). Le non-verbal regroupe tout ce qui se dit sans passer par la parole ¿ avec nos gestes, nos mimiques, nos postures, nos intonations de voix... Tout comme Obélix tombé en son temps dans la marmite de potion magique, nous plongeons dès notre naissance dans ce bain de communication non-verbale. Nous y baignons avant même d'arriver au monde puisque, dans le ventre de notre mère, nous sourions déjà... Connu de tous, mais compris de peu, que sait-on aujourd'hui sur le non-verbal ? À quoi sert-il exactement ? Comment et quand l'utilisons-nous ? Est-il supérieur au langage verbal ? L'apprend-t-on ? Peut-on y recourir pour manipuler autrui ? Peut-on parler sans dire un mot ?



TENDANCEURS

La colère au temps du Corona, quand le ras-le-bol prend le pas, saine émotion ou pas ? Avec Magali Mertens, fondatrice de www.vieetcancer.be

