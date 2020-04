Tendances Première : Les réseaux sociaux en temps de crise sur Auvio

LES TRIBUS

Conseils lectures avec Déborah Danblon.

- Sweet Sixteen , d'Annelise Heurtier, Casterman

- L'histoire d'Hellen Keller, de Lorena A. Hickok, chez Pocket Jeunesse



TRIBUS vs COVID19

Skyforce, entreprise belge, est active dans le secteur de la cybersécurité en proposant aux indépendants et aux PME une cyberbox qui bloque toutes les tentatives malveillantes entrantes ou sortantes. Skyforce peut ainsi suivre à distance les attaques de ces virus, malwares ou autres chevaux de Troie... et y apporter une réponse. L'entreprise a remarqué ces dernières semaines, avec le boum des connexions en télétravail, une sérieuse augmentation des tentatives d'hacking. Skyforce a donc mis en place depuis le 24 mars un numéro d'assistance gratuite en sécurité informatique. On en parle avec Mathieu Lardinois

www.skyforce.be



DOSSIER

Les réseaux sociaux en temps de crise, nous offrent le pire et le meilleur :

Le pire : «L' infodémie » autour du coronavirus sur les réseaux sociaux, l'infobésité dont souffrent certains et la profusion des fake-news.

Le meilleur : la mobilisation active des réseaux sociaux, solidarité, humour et créativité pour créer du lien et faire rempart à l'angoisse.

Mais tout cela est-il vraiment différent d'avant ?

On en parle avec Bénédicte FLYE SAINTE MARIE, journaliste santé indépendante. Elle a écrit « Les 7 péchés capitaux des réseaux sociaux » (ed. Michalon)



TENDANCEURS

Ann Vandenplas, notre comédienne instagrammes n'en finit plus de fouiller son grenier.

