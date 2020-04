Tendances Première : Nos liens sociaux mis à mal ? sur Auvio

17/04/20



LES TRIBUS

Salma Haouach et son « Lab de Salma » nous parle de la revanche d'une introvertie.

https://lelabmagazine.be/



TRIBUS vs COVID19

Depuis le début des mesures de confinement, de nombreux services sociaux tournent au ralenti, les permanences juridiques sont parfois suspendues. Pourtant, les problèmes ne disparaissent pas.

Droits Quotidiens propose une solution digitale. Lexie, son assistante virtuelle, répond spécifiquement aux questions juridiques liées au confinement.

www.droitsquotidiens.be



DOSSIER

Nos liens sociaux mis à mal ?

L'homme est un animal social qui a dû s'adapter pour conserver des liens sociaux. Mais comment a-t-il fait ? Peut-il encore parler de « lien social » ? Comment fait-il pour le supporter ? Les E-péro, réunion Teams, rendez-vous skype, les conversations WhatsApp... Quels sont leurs rôles ?

Avec Jacques Marquet, Sociologue Professeur à UCLouvain, Pierre-Joseph Laurent anthropologue UCLouvain (Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines) et Claude Fischler, sociologue de l'alimentation.



TENDANCEURS

Aurélie Russanowska, de l'agence BBDO nous parle du silence.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première