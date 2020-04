Tendances Première : Guide de survie à l'usage des parents sur Auvio

LES TRIBUS

On fait le point avec Yves-Marie Vilain, journaliste au Ligueur et son guide de survie à l'attention des parents.

« Confidences sur la cuvette », c'est un podcast qui part de l'intime pour ouvrir une porte vers l'extérieur. C'est raconter son histoire pour aller à la rencontre des autres.

Les toilettes, le refuge ultime en temps de confinement ? Dans cette série CUVET-19, on recueille vos confidences de confiné.e.s... depuis vos toilettes !

Envie de partager votre vie de confiné.e? Prenez votre téléphone aux toilettes.

Enregistrez-vous quelques minutes avec la fonction "dictaphone" (10-15 cm de votre visage) Envoyez votre fichier MP3 à confidencescuvette@gmail.com

Depuis plusieurs semaines les familles sont confrontées au deuil, au sentiment de solitude, au burn out parentale, à la promiscuité, ... Jusque-là, rien d'original. Mais c'est le contexte qui est différent et donc, notre réponse l'est aussi. Avec Carole Martinez et Nicolas de Spiegeleer, pédopsychiatre à Charleroi.



"Et après : le futur des salles de cinéma ?", avec Kamal Messaoudi, notre chroniqueur geek de la chaine YouTube « Zone Geek ».

