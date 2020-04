Tendances Première : Qu'est-ce qu'on mange ? sur Auvio

LES TRIBUS

L'exemplarité, une notion intensifiée pendant la crise du coronavirus

L'augmentation brutale de l'incertitude associée à la nécessité d'adopter rapidement de nouveaux comportements poussent l'ensemble des individus à regarder vers le haut comment les figures d'autorité (à tous les niveaux : professionnel, politique, organisationnel et familial) font elles-mêmes face à la crise. Comment être exemplaire pendant la crise ? Comment le monde de l'entreprise doit s'adapter à cette notion ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



TRIBUS vs COVID19

Nous vivons une situation inédite. Aurait-on pu prévoir l'adaptation de nos comportements à cette crise? Pourquoi la manière dont on communique sur les comportements des gens est importante? On en parle avec Ilios Kotsou, Docteur en psychologie (ULB), qui est aussi chaque soir, sur le coup de 18h30, sur Facebook pour partager ses réflexions.

https://www.facebook.com/presencesolidaire



DOSSIER

Qu'est-ce qu'on mange ?

Pour certains, le confinement est propice à reprendre les chemins de la cuisine, à préparer de bons petits plats, à prendre le temps de pâtisser avec les enfants... Mais entre le télétravail, les enfants, le manque d'activité physique et l'anxiété, il faut veiller à ne pas prendre de mauvaises habitudes alimentaires. Alors pour que le confinement ne soit pas synonyme de prise de poids, Myriam Kamouh de www.greencoachnutrition.com coach en nutrition certifiée en nutrithérapie nous donne quelques conseils.



TENDANCEURS

Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous emmène en voyage en Asie, car c'est autour du 15 avril qu'on commence, normalement, à cueillir les thés de printemps en Chine et en Inde. Qu'en sera-t-il cette année ?

www.teaside.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première