Tendances Première : Que signifient nos réactions par temps de pandémie ? sur Auvio

Adolescent + covid = prise de risque ?

Avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre, Chef de service clinique Mont-Godinne et professeur à l'UCLouvain



Petit BamBou, l'application de méditation aux 4,5 millions d'utilisateurs a décidé de laisser en accès libre dans l'app les programmes "Sourire à l'anxiété" et "Découverte de la pleine conscience" avec Christophe André. Pour les enfants, les programmes jeunesse sont également ouverts. Avec Benjamin Blasco co-fondateur de www.petitbambou.com



Nous avons observé une variété de réaction à la pandémie de covid19 : Panique, déni, calme, sérénité, dépit, résignation, colère, lassitude, empathie, solidarité, solitude, révolte, abattement, ...

Que signifient nos réactions par temps de pandémie ? Que disent-elles de nous ?

Comment donner du sens à cette période si particulière ? Pourquoi est-il nécessaire de donner du sens ?

Avec Laurie Hawkes, psychologue clinicienne auteure du Petit traité de lucidité sur soi-même et sur les autres (Ed. Payot & Rivages) et Michel Dupuis, philosophe UCLouvain.



François Vandervelde qui anime le blog « Men In Blog » nous conseille quelques applis indispensables pour un bon confinement.

