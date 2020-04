Tendances Première : Les enfants et la pornographie sur Auvio

LES TRIBUS

Régulièrement, Déborah Danblon vient nous présenter ses coups de cœur en littérature jeunesse-ado. Ce sera le cas ce vendredi encore et en cette période où l'on peut peut-être prendre un peu plus de temps pour la lecture, on se réjouit de l'entendre nous parler d'évasion!

https://debbiedebbiedeb.wordpress.com/



"Le grain des choses" est une revue sonore à découvrir sur le web. Durant ce confinement, elle propose au public d'envoyer des sons, mots, textes ou illustrations sonores en rapport avec ce que nous vivons et ça marche... L'association coule sous les propositions. Nous en parlerons avec Claire Gatineau, réalisatrice-auteur-dessinatrice.

www.legraindeschoses.org https://www.facebook.com/graindeschoses/





Plusieurs études le précisent, l'âge moyen auquel un enfant est confronté à la pornographie est 9 ans. Derrière ce constat étonnant se pose la question du dialogue à instaurer avec l'enfant et l'ado pour en parler. A quel âge, comment l'aborder et avec quels mots ? Quelle est la réalité de ce que les jeunes découvrent parfois par hasard ? deux formatrices de l'association femmesprod organisent régulièrement des journées "duo's" axées sur ces questions. Elles aborderont la question "comment parler de porno aux adolescents" avec nous. Chloé de Bon, fondatrice de l'asbl et Sophie Hustinx, formatrice.

https://femmesprod.com/



Tendanceurs. Elle se fait plaisir et nous régale tous les 15 jours. Aline Gérard fait le choix de desserts gourmands et simples à préparer pour sa chronique "cuisine". https://latabledaline.be/

