Tendances Première : Et si cette crise était un cadeau ? sur Auvio

LES TRIBUS

Pierre Schepens nous parle de son vécu « Corona » en tant que directeur de la clinique de la Forêt de Soignes.



TRIBUS vs COVID19

Le confinement pousse -t-il à augmenter sa consommation d'alcool. Si chacun(e) aura probablement son propre avis sur la question, l'UCL lance une grande enquête publique pour donner à ce questionnement une valeur scientifique. Le Professeur Pierre Maurage, à l'initiative de l'enquête, nous en parle.

http://uclouvain.be/addiction-confinement



DOSSIER

Et si cette crise était un cadeau ? Et si les épreuves de la vie nous ouvraient à une redéfinition de qui nous sommes et de ce que nous voulons et ne voulons plus dans la vie? Après avoir connu deux grands bouleversements privés, Pascale Debliquy est devenue aujourd'hui thérapeute et spécialiste de la prévention des burn out. Dans son livre , elle évoque entre autre les signes qui doivent tous nous alerter mais surtout, elle donne ses clés pour qu'une crise soit perçue et se transforme en cadeau pour "l'après crise". Son livre s'intitule "cadeau" (Ed. Iggybook).



TENDANCEURS

Régulièrement, Robert Colard (Facebook : Gestes pour Maintenant) évoque les petits gestes que tout un chacun peut mettre en œuvre pour une "autre planète". Des gestes simples, accessibles et qu'il teste lui-même. Aujourd'hui, il évoque le compostage dans un appartement. Comment, pourquoi, à quel prix... Réponses en fin d'émission.

https://www.facebook.com/Gestes-pour-Maintenant-531171880701699/

