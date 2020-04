Tendances Première : Comment le belge se projette-t-il dans le futur? Qu'espère - il ou craint-il? sur Auvio

LES TRIBUS

Que signifie l'idée du lien en cette période particulière? C'est le début d'une réflexion menée par notre chroniqueuse Salma Haouach qui, tous les 15 jours, analysera ce terme et ses différentes notions à l'heure des remise en questions dues au confinement.



TRIBUS vs COVID19

Virginie Hocq n'est pas simplement humoriste, elle est également fan de sport. Dès le début du confinement, elle s'est fixée comme objectif de ne pas se "laisser aller" et de partager ses exercices sur Instagram tous les jours à 18h. L'engouement a été et est réel. Les questions des internautes sont posées tous les jours à un spécialiste qui la coache et les exercices physiques sont variés. Une initiative bien dans l'air du temps.



DOSSIER

Comment le belge se projette-t-il dans le futur? Qu'espère - il ou craint-il? Si nul n'est prophète, de nouvelles techniques de prospective ont permis d'analyser différents scénarios du futur et d'en tirer des conclusions. Des conclusions assez étonnantes et pour la plupart, réjouissantes. Martine Clerck est sociologue et travaille sur les questions depuis plus de 15 ans. Elle viendra évoquer avec nous le fruit de ces recherches menées par deux bureaux d'études auprès de 3000 belges.



TENDANCEURS

En retrouvant des objets, Ann Vandenplas nous raconte des anecdotes personnelles en lien avec cet objet et refait le puzzle de son existence. Des anecdotes qui témoignent d'une période et d'une époque que nous avons tous traversée et dans laquelle chacun peut mettre ses propres souvenirs. Se remémorer ensemble de bons moments pour affronter cette période.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première