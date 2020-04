Tendances Première : La contraception masculine sur Auvio

LES TRIBUS

Comment souffler, rire, se dérider en période de coronavirus ? Comment et pourquoi tenter de se moquer de tout ? Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute nous propose son humeur délicieusement "alternative" dans notre séquence Tribus.



TRIBUS vs COVID19

Chaque soir, sur le coup de 18h30, Ilios Kotsou nous propose des plages de méditations et de partages sur la page FacebookPrezens. "Puisque nous ne pouvons pas nous aventurer à l'extérieur, partons explorer notre espace intérieur" semble être le leitmotiv de ces moments de bienveillance. Comment méditer, avec quels effets en cette période particulière, réponse avec Ilios Kotsou, Dr. en psychologie, chercheur au sein de la chaire "mindulness, bien-être au travail et paix économique" de Grenoble Ecole de Management et cofondateur de l'association Emergences qui œuvre pour une société plus solidaire.



DOSSIER

Longtemps moquée, oubliée ou méconnue, la contraception masculine semble, enfin, mieux mise en avant et acceptée. Mais avec quelle méthode, dans quelles conditions et surtout, comment faire tomber les dernières barrières et préjugés ? Alexandra Hubin, sexologue, et le Dr. Daniel Murillo, gynécologue andrologie au CHU St-Pierre de Bruxelles, nous livrent quelques pistes.

www.sexologiepositive.be



TENDANCEURS

Coronapéros, skypeapéros... des termes inconnus il y a trois semaines de cela et qui fleurissent un peu partout. Pourquoi? Comment se préparer un chouette apéro convivial et ne pas tomber dans les excès ? Eric Mazuy de askmewine se fait un plaisir de nous en dire plus.

https://www.askmewine.be/

